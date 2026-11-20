في مدينة باهيا بلانكا التابعة لمقاطعة بوينس أيرس الأرجنتينية، وُلد فاكوندو تيلو في الرابع من مايو 1982، ليتحول مع مرور الأعوام إلى أحد أبرز الحكام إثارةً للجدل على الساحة الدولية.

وأعلن الاتحاد السعودي، الجمعة، أن الحكم تيلو سيدير مباراة «الكلاسيكو» بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره النصر، الجمعة، «المؤجلة» من الجولة 9 من دوري روشن السعودي.

ويصل طول الحكم الدولي من الأرجنتين إلى 1.85متر، ووزنه نحو 79 كجم.

بدأت رحلته التحكيمية 2011 ضمن مسابقات الاتحاد الأرجنتيني، وبعد نحو عامين انتقل إلى إدارة مباريات الدوري المحلي غير الجماهيرية.

وفي 2018 تولى تحكيم المباريات الكبرى، ليحصل في العام التالي على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي «فيفا».

سجّل اسمه في ذاكرة الكرة العالمية 2022 عندما أشهر عشر بطاقات حمراء في مباراة واحدة جمعت بوكا جونيورز وريسنج ضمن كأس السوبر الأرجنتيني.

أدار تيلو ثلاث مباريات في كأس العالم 2022، من بينها مواجهة البرتغال والمغرب التي شهدت خروج كريستيانو رونالدو باكيًا من ملعب الثمامة بعد الخسارة بهدف نظيف.

وفي يورو 2024 بألمانيا أشرف على ثلاث مباريات أيضًا، أبرزها لقاء المجر وإسكتلندا الذي انتهى بفوز المجر بهدف متأخر.

وسبق للحكم الأرجنتيني أن أدار 8 مباريات في دوري «روشن»، آخرها مواجهة الهلال والشباب في الجولة الخامسة الموسم الجاري.

وأشهر الحكم الأرجنتيني خلال اللقاءات الثمانية 33 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، واحتسب 6 ركلات جزاء.