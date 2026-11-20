أعلن الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، جاهزية الفرنسي وليام صليبا، لاعب «المدفعجية» للعودة إلى تشكيلة الفريق في مواجهة نيوكاسل يونايتد، السبت، وذلك بعد تعافيه ​من إصابة في الظهر تعرض لها خلال كأس العالم 2026، فيما سيغيب الإسباني مارتن زوبيمندي، لعدة أسابيع، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي قبل لقاء نيوكاسل: «صليبا جاهز. حالته جيدة، وخاض ‌مباراتين، واحدة رسمية وأخرى خلف أبواب مغلقة، ​وقدم ‌أداءً ⁠جيدًا للغاية».

وتعرض صليبا للإصابة خلال خسارة فرنسا أمام إسبانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم يوليو الماضي، قبل أن يخضع لفترة تأهيل طويلة.

وعاد المدافع البالغ من العمر 25 عامًا إلى أجواء المباريات في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم ​من غياب ⁠صليبا، لم يتأثر أرسنال كثيرًا على المستوى الدفاعي، إذ نجح إزري كونسا، المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية، في فرض نفسه إلى جانب جابرييل، في قلب الدفاع.

في المقابل، تلقى ‌أرسنال ضربة بغياب زوبيمندي، بعدما تعرض ​لاعب الوسط الدفاعي لإصابة في ‌عضلات الفخذ الخلفية خلال مواجهة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، الأحد الماضي.

وأبان أرتيتا أن الفحوصات استوجبت استبعاد اللاعب الإسباني عن التشكيلة، مضيفًا: «لن يكون زوبيمندي متاحًا، في البداية كانت الإصابة بسيطة، لكن الفحوص أكدت وجود إصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع»، مشيرًا إلى أن بوكايو ساكا، لا يزال أيضًا بحاجة إلى نحو أربعة أسابيع إضافية للتعافي ‌من إصابته.

ويدخل أرسنال، حامل اللقب، المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية ⁠ليتصدر الترتيب ⁠بفارق خمس نقاط عن برايتون، صاحب المركز الثاني.

وتشهد المواجهة عودة برونو جيمارايش إلى ملعب «سانت جيمس بارك» للمرة الأولى منذ رحيله عن نيوكاسل في نهاية الموسم الماضي.

وأمضى لاعب الوسط البرازيلي أربعة مواسم ونصف الموسم مع نيوكاسل، وكان من أبرز عناصر الفريق الذي توج بكأس الرابطة 2025.

وتوقع أرتيتا أن يحظى جيمارايش باستقبال حافل من جماهير ناديه السابق، متابعًا: «كان لاعبًا مؤثرًا للغاية، انضم إلى النادي في مرحلة مهمة وأسهم في فترة شهدت تطورًا كبيرًا للفريق، ما حققوه معًا كان مميزًا بالفعل، لا تزال أمامنا حصة تدريبية أخرى هذا المساء لاستكمال التحضيرات، برونو يعرف هذا النادي جيدًا، ونحن جاهزون للتحدي».

ويحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر، بعد فوزه ​مرة واحدة فقط، في آخر ست ​مباريات بجميع المسابقات.