حددت إدارة نادي التعاون أسعار وأماكن منافذ بيع تذاكر لقاء الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره النهضة العماني، الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.

وطبقًا لحساب التعاون على منصة «إكس»، الجمعة، حددت إدارة النادي القصيمي سعر التذكرة بـ5 ريالات لجميع الفئات باستثناء فئة «CAT1-N» للجهة الجنوبية الشرقية من المقصورة الرئيسية بـ 30 ريالًا.

وستطرح التذاكر بدءًا من، الجمعة، عبر منصة وتطبيق «ويبوك.كوم» لحجز تذاكر الفعاليات والمباريات، على أن تفتح الأبواب عند الـ 06:15 مساء يوم المباراة.

ويستضيف الفريق القصيمي نظيره العماني لحساب الجولة الخامسة، ويدخل اللقاء متصدرًا برصيد 10 نقاط وللنهضة نقطة واحدة في المركز الرابع.

وكان لقاء الفريقين في الجولة الأولى في مسقط العاصمة العمُانية انتهى بالتعادل 1ـ1.