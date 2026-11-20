تنطلق عروض المسرحية المصرية «اعمل معروف»، الثلاثاء المقبل، على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السابعة.

وطبقًا للموقع الرسمي لفعاليات الموسم، تُفتَح أبواب المسرح عند الـ 08:30 مساءً، ويرفع الستار في الـ 09:00، ويسدل عند الـ 11:00، فيما تستمر عروض المسرحية الكوميدية حتى 3 ديسمبر المقبل.

وتتناول أحداث المسرحية في إطار كوميدي ساخر، قصة بودة الشاب الذي يمر بأزمة مالية طاحنة، محاولًا الهروب من ديونه، لكن الصدفة تقوده ليحل محل رجل عصابات مطلوب أمنيًّا يشبهه تمامًا، ما يعرضه لمواقف صعبة ومطاردات مثيرة.

والمسرحية من بطولة شيكو وميرنا جميل إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم ياسر الطوبجي، إيمان السيد، محمد أوتاكا، وإسماعيل فرغلي.