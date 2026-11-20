تُستأنف منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، بقمتين في المرحلة الحادية عشرة بعد فترة التوقف الدولية، الأولى بين فريق باريس سان جيرمان الأول، ونيس، والثانية بين ليل وليون، في ظل ظهور أربعة مدربين جدد للنس وستراسبورج ولوهافر وليون، وجميعهم يبحثون عن تصحيح المسار بعد بداية موسم صعبة.

ويتولى ديدييه ديجار الذي أُقيل أواخر أكتوبر الماضي من لوهافر، ناديه الأم، مهمة إعادة الحيوية إلى لنس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، والذي يملك حتى الآن عددًا من الهزائم بلغ 5، أكثر من الانتصارات الأربعة في الدوري، كما لم يحافظ على نظافة شباكه في أي مباراة.

وخلف ديجار، يانيك كاوزاك، الذي دفع ثمن الهزيمة التاريخية أمام كومو الإيطالي 1ـ9 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيقود مباراته الأولى على ملعب بولار، السبت، أمام تولوز.

ويبدو وضع ستراسبورج، المرشح أيضًا للمنافسة على المراكز الأوروبية، أكثر تعقيدًا، إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، بفارق مركزين وثلاث نقاط خلف لنس، بعد خسارته أمام تولوز 1ـ3.

ومع تقدمه بثلاث نقاط فقط على منطقة الهبوط، قرر النادي الاستغناء عن البرتغالي هوجو أوليفيرا، مدربه، الذي وصل هذا الصيف، وتعيين مواطنه فيتور ماتوس بدلًا منه.

وسيصبح المدرب السابق لسوانسي سيتي رابع مدرب يقود ستراسبورج خلال 2026 عندما يواجه بريست، السبت، بعد الإنجليزيين ليام روزينيور، وجاري أونيل في الموسم الماضي.

وأجرى لوهافر صاحب المركز الأخير تغييرًا هو الآخر بتعيين فاليريان إسماعيل خلفًا لديجار، بعدما خسر النادي أيضًا رئيسه ومديره الرياضي في فترة متقاربة.

ويحل لوهافر الذي لا يزال من دون أي انتصار الموسم الجاري ولم يجمع سوى نقطتين، ضيفًا على تروا، صاحب المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، الجمعة، في مباراة مفصلية ضمن صراع البقاء في افتتاح المرحلة.

وفي مقدمة الترتيب، يحل باريس سان جيرمان المتصدر ضيفًا، السبت، على نيس الذي يحتل المركز السادس، الذي يدخل المباراة بعد تحقيقه خمسة انتصارات في آخر ست مباريات، لكنه سيواجه فريق الإسباني لويس إنريكي الذي يعيش فترة أكثر ناجحة بعد تحقيقه 11 انتصارًا متتاليًا في كافة المسابقات، كان آخرها على تروا 1ـ0 قبل فترة التوقف الدولية.

ويتصدر فريق المدرب الإسباني الدوري، ولا يبتعد سوى بنقطتين عن ليل الثاني «23 مقابل 21 نقطة».

أما ليل الذي فاز على رين ولنس في المرحلتين الماضيتين، فيستضيف، السبت، أيضًا ليون الخامس برصيد 17 نقطة، في مواجهة مباشرة بين فريقين يطمحان للمراكز الأوروبية.

ويملك ليون مدربًا جديدًا هو الإسباني كارلوس فيسينس، الذي عُيّن خلفًا للبرتغالي باولو فونسيكا، بعد رحيله لتدريب سبورتينج لشبونة.

ومن دون فونسيكا، سقط ليون أمام بريست 0ـ2 ومني بخسارته الثالثة تواليًا خارج أرضه، ما أبعده عن منصة التتويج التي يحتل باريس إف سي مركزها الثالث برصيد 20 نقطة.

ويواصل باريس إف سي، بقيادة روزينيور، بدايته القوية الموسم الجاري، بعدما عاد من أوكسير بفوز 1ـ0 على ملعب الفريق السابق لمهاجمه المالي لاسين سينايكو، ويستضيف أنجيه الذي يواصل التراجع نحو مراكز الهبوط.

ويواجه باريس إف سي ستيفان جيلي، مدربه السابق، الذي لم يحقق فريقه أي فوز في آخر خمس مباريات، ويحتل مركزًا مؤهلًا للملحق، متساويًا في النقاط مع تروا «8 نقاط».

وفي المقابل، يطمح مرسيليا الذي يواصل انتفاضته بعد بداية موسم متعثرة، إلى دخول المراكز الثلاثة الأولى، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة قبل استضافة لومان، الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

كما يسعى كل من موناكو السابع، ورين الثامن، ولكل منهما 16 نقطة، إلى الاقتراب من المراكز الأوروبية عندما يواجهان أوكسير ولوريان تواليًا.