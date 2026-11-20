في اتجاه معاكس لعالم يزداد ترابطًا بفضل التقنية، تحث أندية ألمانية عدة، بينها بوروسيا دورتموند، مشجعيها على وضع هواتفهم الذكية جانبًا أثناء حضورهم الملعب والاستمتاع باللحظة الراهنة.

وأطلق فريق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم، على تطبيقه ابتكارًا خاصًا هو «وضع المشجع» لحاملي التذاكر البالغ عددهم 81365 في ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، على غرار «وضع الطيران» في الهواتف الذكية الذي يقطع الاتصال بالإنترنت.

ويظل بإمكان المتفرج استخدام هاتفه المحمول والاتصال بالإنترنت، لكن عند تفعيل «وضع المشجع» يجمع نقاطًا أكثر كلما قلّل استخدام هاتفه، سواء لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم بايرن ميونيخ، النادي العملاق الآخر لكرة القدم الألمانية، أيضًا مكافآت لأكثر المشجعين انقطاعًا عن الهاتف، تتراوح بين قسائم شراء من متجر النادي، وقمصان موقعة من لاعبي الفريق الأصفر والأسود.

وقال كارستن كرامر، المدير التنفيذي في دورتموند: «نهج فريد، إنها طريقة لجذب الناس ولقول مهلًا، هذه ليست حفلة موسيقية تصرخون فيها وتبثون مباشرة مقطع فيديو تلو آخر، لا يجب أن نهرب من التقدم التقني، لكن علينا أن نتساءل عن كيفية استخدامه في بيئتنا، لأن الأجواء الخاصة جدًا والأصيلة لمباراة كرة القدم يجب الحفاظ عليها».

ويدعو كرامر المشجعين إلى المشاهدة والاستمتاع وعيش اللحظة في ملعب مشهور عالميًا بـ«الجدار الأصفر»، حيث المدرج الضخم المخصص لوقوف 25 ألف متفرج يرتدون ألوان النادي.

وأضاف كرامر: «العاطفة التي يمنحها الجدار الأصفر خاصة لدرجة أنها تتطلب انتباه الناس، وإذا اكتفوا بإرسال الرسائل أو بث صور المباراة على مواقع التواصل، فإنهم يفقدون هذا الانتباه».

معضلة صانعي المحتوى

تواجه المؤسسات الرياضية في مختلف أنحاء العالم معضلة تتعلق بحضور المؤثرين وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في الأحداث الرياضية الكبرى.

وفي حين يرى البعض في وجودهم وسيلة ترويجية مفيدة، يخشى آخرون أن يؤثروا سلبًا في تجربة المتفرجين وأن ينتهكوا اتفاقيات حقوق البث التي تدرّ عائدات مالية ضخمة.

وفي كرة المضرب التي تفرض الصمت أثناء الإرسال وتبادل الكرات، شهدت نسخة 2026 من بطولة أمريكا المفتوحة سبتمبر الماضي، حوادث عدة، من بينها اضطرار أحد الحكام إلى إيقاف تبادل للكرات بسبب مجموعة من المؤثرين كانوا يلتقطون صورًا لأنفسهم أثناء إحدى النقاط.

وعلى خلاف بطولة أمريكا، التي أبرمت شراكة مع مؤثرين، تضاعف عددهم في 2026 ليصل إلى نحو مئة شخص معتمد، لا تعتزم بطولة «ويمبلدون»، معقل التقاليد العريقة في التنس، في الوقت الراهن استحداث فئة خاصة من بطاقات الاعتماد مخصصة لصنّاع المحتوى.