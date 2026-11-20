يلتقي المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بطل العالم 2026، نظيره الفرنسي، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، وفقًا للقرعة التي سُحبت، الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» في نيون، المدينة السويسرية.

وتضع المواجهات الأخرى إنجلترا أمام النرويج، والبرتغال، «حاملة اللقب» مع هولندا، فيما تواجه بلجيكا ألمانيا.

وانتصرت إسبانيا على فرنسا 2ـ0 في نصف نهائي مونديال 2026 يوليو الماضي، في طريقها إلى إحراز اللقب، كما تغلبت على «الديوك» 5ـ4 في نصف نهائي النسخة الأخيرة من دوري الأمم العام الماضي.

وتُجرى مباريات ربع النهائي ذهابًا وإيابًا في أواخر مارس 2027، وتستضيف إسبانيا أولًا بعد حلولها ثانية في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول، فيما تصدرت فرنسا المجموعة الأولى.

وفازت إسبانيا بالمسابقة 2023، فيما تغلبت عليها فرنسا لتحرز نهائي 2021.

وتصدرت إنجلترا المجموعة الثالثة بفارق الأهداف، بعد فوزها على إسبانيا خارج أرضها في مباراتها الأخيرة، وجاءت مكافأتها بمواجهة تحظى بها بامتياز استقبال النرويج إيابًا.

وتغلبت إنجلترا بصعوبة على النرويج في ربع نهائي كأس العالم هذا العام، قبل أن تخسر أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

ويتأهل الفائزون في ربع النهائي إلى الدور نصف النهائي المُقرر في يونيو 2027 في مكان لم يحدد بعد.

وتلعب إسبانيا أو فرنسا أمام هولندا أو البرتغال في نصف النهائي، فيما ستواجه إنجلترا بلجيكا أو ألمانيا إذا تجاوزت النرويج.

كما وستنظم مباريات فاصلة للهبوط بين المستويين الأول والثاني في أواخر مارس، حيث تسعى ويلز التي أنهت منافسات المجموعة الرابعة في المستوى الأول بالمركز الأخير، إلى البقاء بين نخبة المنتخبات عندما تواجه سلوفينيا ذهابًا وإيابًا.

أما إيرلندا التي حلت ثانية في مجموعتها ضمن المستوى الثاني، فستواجه كرواتيا، فيما تلتقي الدنمارك مع البوسنة والهرسك، وتواجه المجر منتخب صربيا.

والمنتخبات الأربعة التي ضمنت الصعود إلى المستوى الأول هي سويسرا، إيرلندا الشمالية، النمسا والسويد.