أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، ​الجمعة، عن تمديد عقد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حتى يونيو 2028.

وانضم الدولي البلجيكي البالغ من العمر 34 عامًا إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي عام 2018، وأصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا ‌في النادي، بعدما ساعد الفريق ​في ‌الفوز ⁠بثلاثة ألقاب في ​الدوري ⁠الإسباني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عدة ألقاب أخرى.

وخاض كورتوا 348 مباراة في كافة المسابقات مع ريال مدريد، وحافظ على نظافة شباكه في 133 مباراة، ولعب دورًا محوريًا في ⁠فوز الفريق بلقب دوري الأبطال للمرة ‌14 في ‌عام 2022، ليمدد الرقم القياسي.

وحصل ​حارس المرمى البلجيكي على لقب أفضل ‌لاعب في المباراة النهائية لدوري ‌أبطال أوروبا التي نٌظمت في باريس، العاصمة الفرنسية، بعد سلسلة من التصديات الحاسمة في الفوز على ليفربول.

ويُعد كورتوا أحد أبرز حراس ‌المرمى في جيله، وحصد أيضًا عدة جوائز فردية من بينها جائزة ⁠القفاز ⁠الذهبي في كأس العالم 2018، وحصل على لقب أفضل حارس مرمى من «فيفا» في ذلك العام، كما حصل على جائزة ياشين في عام 2022

وكان من المقرر أن ينتهي العقد السابق لكورتوا في يونيو 2027.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني، في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 ​نقطة، من 12 ​مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، المتصدر، ويستضيف سيلتا فيجو السبت.