يتجه الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى وضع المهاجم الدولي فراس البريكان على دكة البدلاء في مواجهة الكلاسيكو أمام النصر، الجمعة، وفق مصادر خاصة بـ«بالرياضية».

والتحق البريكان بمعسكر الفريق الأهلاوي الجاري في فندق ريكسوس بجدة، عصر الجمعة، قادمًا من بانكوك، العاصمة التايلاندية، التي احتضنت حفل جوائز الاتحاد الآسيوي، الخميس.

وحلَّ المهاجم الأهلاوي ثانيًا في سباق الجائزة التي فاز بها الحارس الدولي الإيراني علي رضا بيرانفاند.

وقبلها، كان البريكان ضمن قائمة الأخضر التي خاضت مواجهتين تجريبيتين أمام كوريا الجنوبية 3ـ2 وأوزبكستان 1ـ2 ضمن معسكره الإعدادي في الدوحة، العاصمة القطرية، خلال النافذة الدولية في نوفمبر الجاري.

وسبق للبريكان أن شارك بديلًا في خمس مباريات من أصل 11 خاضها بدوري روشن السعودي الموسم الجاري، علمًا أنه يملك هدفين وصناعة واحد حتى الآن.

ويستضيف الفريق الأهلاوي نظيره النصراوي على ملعب الإنماء في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري روشن.

ويحتل الفريق الجداوي المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما يأتي نظيره العاصمي ثالثًا بـ23 نقطة.