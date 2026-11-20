يدخل سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم التدريبات، السبت، بعد العودة من بانكوك، العاصمة التايلاندية، إثر مشاركته في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي بصفته أحد المرشحين الثلاثة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وذكر المصدر ذاته، أن الدوسري بات أحد الخيارات المتاحة أمام الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، للمشاركة أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي، الإثنين المقبل، في مدينة فرغانة، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخسر الدوسري مع مواطنه فراس البريكان، سباق جائزة أفضل لاعب في آسيا 2026، لمصلحة الإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس المرمى الدولي، الخميس.

ويفتقد الفريق الأزرق لخدمات سلطان مندش، مهاجم الفريق، لإصابة العضلة الخلفية للفخذ التي يحتاج على إثرها لفترة علاج تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام حسبما أعلن حساب نادي الهلال على منصة «إكس»، فيما يغيب محمد محزري والفرنسي سايمون بوابري للإصابة نفسها.

ويتصدَّر الهلال دوري روشن السعودي بـ 30 نقطةً، فيما يقف ثانيًا ضمن مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة بتسع نقاط.