يبتعد الإسباني ⁠مارك ماركيز، متسابق فريق دوكاتي، ومتصدر بطولة العالم للدراجات النارية، خطوة واحدة عن معادلة الرقم القياسي بإحراز لقبه الثامن في الفئة الأولى، ويتوجه إلى جائزة البرتغال الكبرى عازمًا على عدم التفريط في أفضلية كبيرة انتزعها بعد عودة استثنائية في النصف الثاني من الموسم.

وقال ماركيز إلى وسائل الإعلام: «أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، كما أن تركيزي الذهني في أفضل حالاته، صحيح أننا في موقف مريح للغاية، لكن في بطولة العالم كل شيء ممكن، هناك رقم واحد ⁠يدور في ذهني، وهو 14 نقطة، أعلم أنه ‌إذا حصلت على 14 نقطة فقط خلال ‌عطلتي نهاية الأسبوع المتبقيتين، فلن ​يهم ما يحققه الآخرون».

وبعدما وجد نفسه متأخرًا بفارق 102 نقطة في مرحلة من البطولة، قلب ماركيز المعادلة منذ تحقيقه أول انتصار له الموسم الجاري في جائزة المجر ‌الكبرى يونيو ‌الماضي، ضمن الجولة الثامنة، ليشق طريقه ​نحو الصدارة ‌بثبات.

ومنذ ⁠ذلك الحين، ​وسع الإسباني ⁠الفارق إلى 60 نقطة أمام خورخي مارتين، متسابق أبريليا، على الرغم من بقاء 74 نقطة متاحة خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم، فإن ماركيز قد يحسم اللقب مبكرًا، السبت، إذا خرج فائزًا بسباق السرعة.

ويحتاج ماركيز ‌إلى تجنب خسارة أكثر من 23 نقطة أمام مارتين إذا أراد حسم اللقب في البرتغال، فيما سيخرج ماركو بيتسيكي، زميل مارتين في أبريليا، رسميًا من دائرة المنافسة إذا أحرز ماركيز نقطة واحدة فقط.

في المقابل، يتمسك مارتين بأمله في تأجيل الحسم إلى الجولة الختامية في بلنسية، عبر منع ماركيز من مغادرة البرتغال متقدمًا بأكثر من 36 نقطة.

وحتى إذا تساوى المتسابقان في رصيد النقاط بنهاية الموسم، فإن اللقب سيذهب إلى ماركيز بفضل تفوقه في عدد الانتصارات في سباقات الجائزة الكبرى.