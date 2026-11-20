أكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها في القطاع التهامي استعداداتها لاستقبال الزوّار خلال الموسم الشتوي، من خلال تهيئة أكثر من 60 حديقة ومتنزهًا، و40 ملعبًا وساحة بلدية، إلى جانب تجهيز المواقع المخصصة لتنظيم الفعاليات السياحية الشتوية.

وأوضح الدكتور علي السواط، أمين منطقة الباحة، أنَّ الاستعدادات شملت رفع جاهزية الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء والمرافق العامة، وتكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي، وتعزيز الرقابة الصحية على المطاعم والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية.

وبيَّن أنَّ الأمانة والبلديات التابعة لها خصَّصت فرقًا ميدانية تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمتابعة نظافة المواقع السياحية والساحات العامة، وصيانة ألعاب الأطفال والمرافق البلدية، والإشراف على الأسواق والمتنزهات، بما يضمن جاهزيتها وسلامة مرتاديها.

وأشار السواط، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أنَّ هذه الجهود تأتي ضمن استعدادات الأمانة لاستقبال الزوّار القادمين من مختلف مناطق السعودية للاستمتاع بالأجواء المعتدلة التي يتميز بها القطاع التهامي خلال فصل الشتاء، وتوفير خدمات بلدية تلبي احتياجات الأهالي والزوار.