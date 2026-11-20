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«البوكا».. تدريب أول
2026.11.20 | 04:36 pm
أجرى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الجمعة، تدريبه الأول في مدينة بارانكيا الكولومبية، استعدادًا لمواجهة نظيره أتلتيكو مينيرو البرازيلي في نهائي بطولة «كوبا سودأمريكانا»، الأحد (الفرنسية)
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