«البوكا».. تدريب أول

أجرى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الجمعة، تدريبه الأول في مدينة بارانكيا الكولومبية، استعدادًا لمواجهة نظيره أتلتيكو مينيرو البرازيلي في نهائي بطولة «كوبا سودأمريكانا»، الأحد (الفرنسية)