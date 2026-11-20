انطلاق التصفيات

شهد مضمار حلبة «لاس فيجاس ستريب»، الجمعة، انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة للجولة السادسة من بطولة «إف 1 أكاديمي» «F1 Academy» التي تستضيفها ولاية نيفادا الأمريكية (الفرنسية)