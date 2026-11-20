ألكاراز يستعد

أجرى الإسباني كارلوس ألكاراز مرانه الأخير قبل مواجهة نظيره الإيطالي فلافيو كوبولي في دور المجموعات من نهائيات رابطة محترفي التنس التي تستضيفها صالة «إينالبي أرينا»في مدينة تورينو، الإيطالية (رويترز)