أعلن الاتحاد البريطاني لكرة المضرب، الجمعة، رحيل ليون سميث، أكثر القادة بقاءً في منصبه ​مع فريق كأس ديفيز في تاريخ بريطانيا، وذلك بعد الأدوار النهائية المقررة الأسبوع المقبل في إيطاليا.

وقال سميث في تصريح صحافي: «كان شرفًا عظيمًا لي أن أقود الفريق لأعوام عديدة، وأشعر أن الوقت حان الآن، سواء بالنسبة لي شخصيًا أو للفريق للمضي قدمًا، لم أكن بالتأكيد الخيار البديهي عندما عهد إلي ⁠بهذا المنصب في البداية، وأشكر أولئك الذين ‌وضعوا ثقتهم فيّ ‌آنذاك، وكذلك أولئك الذين واصلوا دعمي ​حتى يومنا هذا، كنت ‌محظوظًا للغاية للعمل مع لاعبين رائعين طوال ‌هذه الرحلة، واستمتعت بكل دقيقة قضيتها كجزء منها، سيظل الفوز بكأس ديفيز في 2015 دائمًا أحد أكثر اللحظات التي أفخر بها في مسيرتي، لكن هناك ‌تجارب وذكريات أخرى لا حصر لها سأعتز بها إلى الأبد».

وتولى الإسكتلندي المسؤولية لمدة تقارب 17 عامًا، واشتهر بإنهاء فترة الجفاف التي دامت 79 عامًا من دون فوز بلاده باللقب في 2015، عندما انتصرت بريطانيا بقيادة آندي موراي على ‌بلجيكا في جنت.

وتجاوز ‌سميث الرقم القياسي السابق ​الذي ‌كان ⁠يحمله ​بول هاتشينز، الذي ⁠قاد الفريق البريطاني لمدة 13 عامًا.

وتواجه بريطانيا مهمة صعبة إذا أراد سميث أن يودع منصبه في ذروة نجاحه إذ تلعب مع ألمانيا في دور الثمانية الأسبوع المقبل، مع احتمال مواجهة إسبانيا في قبل النهائي.