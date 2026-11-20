يخطط نادي كريستال بالاس الإنجليزي على التوقيع مع إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب إذاعة «TalkSport» البريطانية، الجمعة.

ويأتي اهتمام بالاس بالتزامن مع تعيين الدنماركي توماس فرانك، مدرب برينتفورد السابق، الذي أشرف على تدريب المهاجم الإنجليزي لثلاثة مواسم في النادي اللندني.

وقدَّمت إدارة بالاس ضماناتها لفرانك بشأن تدعيم الفريق في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، لتجنب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى والبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينفتح توني، وفقًا لـ «TalkSport»، على التفاوض مع النادي اللندني من أجل الانتقال إلى صفوفه.

وكانت صحيفة «تايمز» البريطانية ذكرت الخميس أنَّ الألماني ماتياس يايسله يحث إدارة ناديه على التوقيع مع توني، لاعبه السابق في الأهلي، خلال نافذة الانتقالات في يناير المقبل.