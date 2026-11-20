جاهزية إنجليزية

أنهى لاعبو منتخب إنجلترا الأول للرجبي، الجمعة، تحضيراتهم قبل مواجهة نظيرهم النيوزيلندي، السبت، ضمن بطولة الأمم في ملعب «أليانز» في تويكنهام. (رويترز)