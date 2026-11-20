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2026.11.20 | 04:49 pm
أنهى لاعبو منتخب إنجلترا الأول للرجبي، الجمعة، تحضيراتهم قبل مواجهة نظيرهم النيوزيلندي، السبت، ضمن بطولة الأمم في ملعب «أليانز» في تويكنهام. (رويترز)
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