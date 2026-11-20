في مشهد درامي متكرر، حسمت الأهداف المتأخرة نتائج الجولة الافتتاحية لكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم الجارية في قطر مانحةً، الخميس، أستراليا وكوريا الجنوبية وقطر انتصارات ثمينة، فيما خطفت أوروجواي فوزًا قاتلًا من الأخضر السعودي.

في الدقيقة 86، انطلقت تسديدة بعيدة المدى من قدم البديل فاكوندو رودريجيز لتستقر في شباك الأخضر، معلنةً فوز أوروجواي وقلبها النتيجة بعدما كانت متأخرة. كان فارس بوشقراء قد منح الأخضر التقدم مرتين من ركلتي جزاء، لكن الإصرار الأوروجوياني حوّل المواجهة إلى مأساة سعودية في الوقت القاتل، تاركًا المنتخب السعودي أمام مهمة صعبة أمام فرنسا الأحد المقبل.

وفي ملعب آخر، انتظرت الجماهير القطرية حتى الوقت بدل الضائع لتفجر فرحتها. ركلة جزاء نفذها طه نصير بهدوء في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي، أعقبها هدف ثان بعد أربع دقائق سجله عبد الله ندياي، ليحول التعادل السلبي إلى فوز مستحق 2ـ0 على بنما، ويمنح أصحاب الأرض بداية مثالية قبل مواجهة مصر.

أما كوريا الجنوبية فقد أغلقت المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 84، عندما أطلق كيم جي-وو تسديدة مقوسة رائعة تجاوزت حارس أوغندا، ليكمل ثلاثية منتخبه الذي سيطر على اللقاء منذ البداية، ويواجه كاليدونيا الجديدة في الجولة المقبلة.

وفي المجموعة الثالثة، جاء الحسم متأخرًا نسبيًا أيضًا، إذ سجل أكول أكوون هدف أستراليا الثاني في الدقيقة 73 بعد تجاوزه الحارس الأرجنتيني، مثبتًا فوز «السوشيز» على أحد عمالقة أمريكا الجنوبية، وممهدًا لمواجهة الدنمارك الأحد.

هكذا رسمت الأهداف المتأخرة ملامح اليوم الأول من البطولة، مؤكدة أن الدراما لا تزال حاضرة بقوة في ملاعب الناشئين.