يترقب سبعة لاعبين ومدربان الظهور الأول في الكلاسيكو خلال القمة المرتقبة بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه النصر، الجمعة، على ملعب الإنماء بجدة في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي.

ويأمل اللاعبون السبعة، المنضمون إلى صفوف الفريقين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، تسجيل حضورهم للمرة الأولى في الكلاسيكو، ومنهم ستة لاعبين من الأهلي، وهم: البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، نايف مسعود، عبد الله رديف، سعيد باعطية، مشعل المطيري، إضافة إلى الأرميني إدوارد سبيرتسيان الذي تحوم الشكوك حول جاهزيته بعد معاناته من إصابة عضلية.

في المقابل، يملك النصر لاعبًا واحدًا لم يسبق له أن اختبر اللعب في الكلاسيكو، وهو البرتغالي سامو كوستا الذي تعاقد معه النادي في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولا تقتصر قائمة الظهور الأول على اللاعبين فقط، بل تمتد إلى الأجهزة الفنية بعدما غيَّر الفريقان مدربيهما خلال الموسم الجاري، حيث ستكون المواجهة هي الأولى بين الهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي، والأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب النصر.

ويخوض الفريقان المواجهة بدوافع وطموحات مشتركة، إذ يتطلع كل منهما إلى تحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من الصدارة، خاصة النصر الذي يحتل المركز الثالث بـ28 نقطة بفارق الأهداف عن القادسية الثاني، ومتأخرًا بنقطتين عن الهلال المتصدر.

أما الفريق الأهلاوي فإنه يأتي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.