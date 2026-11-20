تغيّر الجهازان الفنيان، فيما أبقى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ونظيره النصر، على الغالبية العظمى من الأسماء التي خاضت آخر مباراة بينهما في دوري روشن السعودي.

ويدخل الأهلي مباراته مع النصر، المؤجلة من تاسع جولات الدوري، الجمعة، بجهاز فني يقوده الهولندي مارينو بوسيتش، ويواجهه على الجانب الآخر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق العاصمي.

وطال التغيير الجهاز الفني لكل فريق بعد نهاية الموسم الماضي. وكان النصر أسرع بإعلانه رحيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في مايو، وسط غمرة احتفالات «الأصفر» بتحقيق لقب الدوري.

وجاء رحيله بحلول موعد نهاية عقده مع النصر، الذي عوّضه لاحقًا بالأسترالي. وبعد نحو شهرين من وداع جيسوس، انفصل الأهلي عن مدربه الألماني ماتياس يايسله، الذي غادر متوجهًا إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نيوكاسل يونايتد، وتولى بوسيتش المهمة خلفًا له.

وتفوَّق جيسوس على يايسله في آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والنصر، 29 أبريل الماضي، بهدفين نظيفين سجَّلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كينجسلي كومان.

ودخل كل فريق المباراة بقائمة مكوَّنة من 20 لاعبًا، بينهم 9 أسماء على مقاعد البدلاء. واحتفظ الأهلي بـ 16 من لاعبيه العشرين، ورحل عنه أربعة، فيما فَقَدَ النصر اسمين فقط.

ورحل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه، الثنائي الأساسي، عن الأهلي، بنهاية عقديهما، إضافة إلى الاحتياطيين يزن مدني وعيد المولد، المعارين حاليًّا إلى الخلود والفيصلي على الترتيب.

على الجهة الأخرى، خسر النصر فقط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي لعب المباراة كاملة، إلى جانب زميله الاحتياطي علي الحسن. وانتهى عقد بروزوفيتش مع النادي بانقضاء الموسم الماضي دون تجديد، فيما شدّ الحسن رحاله إلى الفتح.

وتشمل قائمة الراحلين عن الفريقين، بالإعارة أو بيع العقد، أسماء أخرى لم تدخل قائمة تلك المباراة، على غرار البلجيكي ماتيو دامس والفرنسي إنزو ميو والبرازيلي ريكاردو ماتياس وعبد الإله الخيبري وأيمن فلاتة من الأهلي، وعبد المجيد الصليهم وهارون كامارا وعبد الملك الجابر ومنصور الشمري من النصر.

ولا تقتصر التغييرات في قائمة الفريقين على الراحلين فقط، وإنما أيضًا وفد إلى صفوفهما خلال الصيف الماضي أسماء جديدة انضمت إلى اللاعبين المستمرين من الموسم السابق.

واستقبل الأهلي كلًا من البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو والأرميني إدوارد سبيرتسيان والفرنسي إبراهيما ديابي والجامبي أبو بكر سيدي كينته والأوكراني أرتيم بوندارينكو ونايف مسعود وعبد الله رديف وسعيد باعطية ومشعل المطيري، وعاد إليه المعار سعد بالعبيد. في المقابل، عاد إلى النصر ماجد قشيش، وانضم كذلك البرتغالي سامو كوستا، صفقة الصيف الوحيدة.

وسيختار كل مدرب من الأسماء المتوفرة لديه 20 لاعبًا يشكّل منهم القائمة التي سيعوّل عليها في المباراة المؤجلة.