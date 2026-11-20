افتُتحت فعاليات مهرجان السيارات الكلاسيكية ضمن تقويم القطيف 2026، في مشروع الرامس وسط العوامية في القطيف، وسط إقبال جماهيري كبير من الزوّار وهواة السيارات الكلاسيكية، على أن تستمر الفعاليات حتى السبت.

ويستعرض المهرجان مجموعة متنوعة من السيارات الكلاسيكية والنادرة، التي تعكس مراحل مختلفة من تاريخ صناعة السيارات وتطوّر تصاميمها عبر العقود، وحظيت الطرازات المعروضة باهتمام الزوّار الذين حرصوا على التعرف على تفاصيلها ومشاهدة تصاميمها الأصلية، بما تحمله من قيمة تاريخية وجمالية تستقطب هواة السيارات ومحبي اقتنائها.

ويمنح المهرجان زوّاره تجربة تجمع بين شغف السيارات والتراث العمراني، مستفيدًا من الطابع لمشروع الرامس وسط العوامية، الذي يشكل وجهة تحتضن الفعاليات والأنشطة المجتمعية، وسط حضور لافت للعائلات وعشاق السيارات من مختلف الأعمار.

ومن جهة أخرى، اختتمت في الموقع ذاته فعالية «معرض الفن»، المنظمة خلال الفترة من 12 حتى 14 نوفمبر الجاري، وقدمت تجربة فنية جمعت بين إبداعات الفنانين وجمال العمارة التراثية، واحتفت بالمواهب السعودية، وأتاحت للزوّار اكتشاف أساليب فنية متنوعة.

ويأتي المهرجان ضمن فعاليات تقويم القطيف 2026، الذي يهدف إلى تنويع التجارب الترفيهية والثقافية، وإبراز المقومات السياحية والتراثية للمحافظة، من خلال استضافة فعاليات تستقطب الزوّار وتثري خيارات الترفيه في المنطقة.