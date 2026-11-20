كسب فريق الحزم الأول لكرة القدم نظيره الفيحاء 2ـ0 في المباراة التجريبية التي جرت الجمعة على الملعب الرديف في مدينة المجمعة الرياضية، ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف الجارية.

وحملت ثنائية الحزم توقيع الهولندي إلتون أكولاتسي وأحمد الشمراني.

وعمد مدربا الفريقين خلال اللقاء إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين بهدف الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل استئناف مشوارهما في دوري روشن السعودي.

ويستعد الحزم لمواجهة النصر 28 نوفمبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري، وقبله بيوم يحل الفيحاء ضيفًا على القادسية لحساب الجولة ذاتها.

ويحتل الحزم المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، أما الفيحاء فإنه يأتي في المركز الـ13 بـ11 نقطة بعد مرور 12 جولة من الدوري.