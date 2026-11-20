غيَّب ظرفٌ أسريّ النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، عن قائمة حامل اللقب أمام الأهلي، في الكلاسيكو المؤجّل من تاسع جولات دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر «الرياضية»، رُزِقَ ماني صباح الجمعة، قبل ساعاتٍ من انطلاق المباراة في جدة، بمولود ثانٍ، وأذِنَ له الجهاز الفني بالغياب عن القائمة التي ضمّت 20 لاعبًا، بينهم 8 أجانب.

ويدخل المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو إلى المواجهة بتشكيلٍ يضم البرازيلي بينتو ماتيوس في حراسة المرمى، والظهيرين نواف بوشل وعواد أمان، والمدافعَين الإسباني إينيجو مارتينيز والفرنسي محمد سيماكان. وفي الوسط، يلعب عبد الله الخيبري إلى جوار البرتغالي سامو كوستا. ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خط المقدّمة، الذي يشمل مواطنه جواو فيليش وعبد الله الحمدان، مع حضور البرازيلي أنجيلو جابرييل بين الوسط والهجوم.

ويجلس على دكة الاحتياط تسعة لاعبين، من بينهم الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، والمدافع عبد الإله العمري، والجناح عبد الرحمن الغريب، وعبد الهادي العلوان، حارس المرمى.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 28 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن الهلال، المتصدر، وبفارق الأهداف فقط عن القادسية.