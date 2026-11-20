أجّل الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، دخول زكريا هوساوي، الظهير الأيسر، التشكيل الأساسي، بعد عودته من غياب طويل بداعي الإصابة، مفضلًا البدء بسعد بالعبيد أمام النصر، الجمعة، في مؤجلة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويظهر هوساوي على مقاعد البدلاء، بعد دخوله قائمة المباريات للمرة الأولى منذ إصابته في الركبة سبتمبر الماضي.

واختار بوسيتش 8 لاعبين أجانب في التشكيل، إلى جانب 3 محليين، أحدهم بالعبيد، وبرفقته زياد الجهني، لاعب الوسط، وسعيد باعطية، الظهير الأيمن.

ووضع المدرب ثقته في الجهني، حتى مع عودة زميله نايف مسعود، لاعب الوسط، الذي غاب منذ سبتمبر الماضي أيضًا بداعي إصابة في القدم.

ويجلس مسعود على مقاعد البدلاء برفقة هوساوي، وأسماء أخرى جميعها محلية، من بينهم المهاجم فراس البريكان العائد توًا من حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي في بانكوك، العاصمة التايلاندية.

وانضم إلى التشكيل المدافع التركي ميريح ديميرال الذي تعافى أخيرًا من إصابة تعرض لها الشهر الماضي قبل ظهوره مع منتخب بلاده خلال توقف نوفمبر.

ويبدأ الأهلي المباراة بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعيد باعطية، وميريح ديميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز، وسعد بالعبيد. وفي خط الوسط يلعب الفرنسي فالنتين أتانجانا وإلى جواره زياد الجهني والأرميني إدوارد سبيرتسيان، فيما تتشكل التوليفة الهجومية من البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو والبرازيلي ويندرسون جالينو، الجناحين الأيمن والأيسر، والإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول الدوري برصيد 21 نقطة، متخلفًا عن النصر، ثالث الترتيب، بفارق 7 نقاط.