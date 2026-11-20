وقّع نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، عقدًا جديدًا مع تشافي إسبارت، خريج أكاديمية «لامسيا» حتى 2030، ليُعزز صعوده اللافت خلال الأشهر الأخيرة، بعد انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم وتحوله إلى لاعب أساسي في مركز الظهير.

بدأ إسبارت «19 عامًا» مشواره بانضمامه إلى «لامسيا»صيف 2015، وتطور ليصبح أحد أبرز لاعبي خط الوسط بفرق الشباب، وأثبت منذ ذلك الحين براعته بتعدد المراكز خاصة في مركز الظهير.

وكانت البداية مع الفريق الأول قرب نهاية مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب «سانت جيمس بارك» أمام نيوكاسل في مارس الماضي، قبل أن يشارك في خمس مباريات أخرى.

وبعد مشاركته في فترة الإعداد للموسم الجاري، استمر المدرب الألماني هانزي فليك في الاعتماد على إسبارت ، وكوفئ بحصوله على مكان في التشكيلة الأساسية، مرتديًا القميص رقم 12. وسرعان ما أثبت جدارته بثقة المدرب، لا سيما أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، حيث سجل هدفًا، هو الثاني له مع الفريق بعد زيارته مرمى ليفانتي.

وشارك إسبارت في ثماني مباريات بالدوري الموسم الجاري وكلها أساسيًا، وسجل هدفًا وصنع اثنين. وغاب عن مواجهتي ألافيس وأتلتيكو مدريد. كما شارك أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وأسهم الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب في رفع قيمته السوقية من خمسة ملايين يورو في يناير الماضي إلى 25 مليونًا وفق التحديث الأخير لموقع «ترانسفير ماركت» في أكتوبر.

وفي تصريحه لموقع النادي الرسمي أكد إسبارت ، الذي أصيب في مباراة ريال مدريد، حماسه لمواصلة مسيرته مع النادي، ومدركًا أن الطريق أمامه طويل وأن عليه مواصلة التطور، واستغلال الفرص المتاحة على أكمل وجه، والحفاظ على ثقته بنفسه.