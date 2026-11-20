كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الفيصلي 4ـ3، الجمعة، على ملعبه الرديف في آخر مبارياتهما التجريبية، ضمن برنامج استعدادهما خلال فترة التوقف الجارية.

وتناوب على رباعية الفريق الشبابي كل من ضاري العنزي، والبلجيكي يانيك كاراسكو، والكولومبي روجر مارتينيز، وحمد الخريف، فيما أحرز أهداف الفيصلي، السنغالي ألكسندر ميندي «هدفين»، وسعود حداد.

وكان الشباب قد خاض مواجهته التجريبية الأولى أمام الخلود، وكسبها أيضًا بنتيجة 4ـ3، أما الفيصلي فقد تغلب على الرياض 2ـ1 في أولى تجاربه.

وبدأ الألماني توماس ليتش مدرب الشباب المباراة بتشكيلة أساسية تألفت من: محمد المحاسنة حارس المرمى، عبد الله هوساوي، السنغالي مامادو باري، محمد الشويرخ، ضاري العنزي، ياسين عدلي، الإنجليزي جوش براونهيل، البرتغالي دانيال بودينس، البلجيكي يانيك كاراسكو، الكولومبي روجر مارتينيز، والبرازيلي ريكاردو ماتياس.

في المقابل، اعتمد الإيطالي ​جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي على قائمة أساسية مكونة من: محمد الحساوي حارس المرمى، محمد الشمري، محمد جحفلي، البرازيلي أندريه جيروتو ومواطنه فيلافيو داسيلفا، ياسين برناوي، عيد المولد، الإسباني جايمي سيواني، عبد العزيز البيشي، عبد الله المقرن، والكاميروني كريستيان باسوجوج.

وعلى مدار شوطي اللقاء، أجرى مدربا الفريقين عديدًا من التغييرات بهدف الاطمئنان على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين.

ويعاود الشباب مشواره في دوري روشن السعودي، الخميس المقبل، عندما يحل ضيفًا على أبها ضمن منافسات الجولة الـ13، وفي اليوم ذاته يواجه الفيصلي ضيفه الدرعية.

ويحتل «الليوث» المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 14 نقطة، أما «عنابي سدير» فإنه يملك 10 نقاط في المركز الـ15.