التجربة الأخيرة

اختتم فريق الشباب الأول لكرة القدم مبارياته التجريبية بانتصار على نظيره الفيصلي 4ـ3، الجمعة، ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الجارية. (المركز الإعلامي ـ الشباب)