احتضنت منطقة «وندر جاردن» في بوليفارد سيتي انطلاقة عروض «عالم ريتشيل» العائلية الترفيهية، المستوحاة من عالم «مس ريتشيل»، وذلك للمرة الأولى خارج أوروبا.

وتستمر عروض «عالم ريتشيل» حتى الـ22 ديسمبر المقبل، وتقدم للأطفال تجربة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعلم من خلال اللعب، وسط أجواء مليئة بالشخصيات المرحة.

ويأخذ العرض الأطفال في رحلة من خلال مجموعة من الأغاني، والألعاب الحركية، والأنشطة التفاعلية التي تشجعهم على التفاعل مع المؤدين، بدلاً من الاكتفاء بمشاهدة ما يجري على المسرح، في تجربة صُممت لتناسب الأطفال وتتيح للعائلات مشاركة صغارها لحظات من المرح.