تغلَّب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنَّف الثالث عالميًّا، على الإيطالي فلافيو كوبولي «السادس» 6ـ4 و6ـ1، الجمعة، بمباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات في بطولة «أيه تي بي» الختامية للتنس.

وضرب ألكاراز موعدًا مع الأمريكي بن شيلتون، المصنَّف الرابع، في الدور نصف النهائي، السبت.

وحقق الإسباني، البالغ 23 عامًا، انتصاره الثالث تواليًا منذ وصوله إلى تورينو، والـ 12 على التوالي عمومًا بعد مشاركته في دورتَي فيينا وباريس اللتين تُوِّج بلقبهما.

ولم يبدُ أن ألكاراز تأثَّر بإصابته في أوتار الركبة الخلفية التي تعرَّض لها خلال مباراته أمام الروسي دانييل ميدفيديف، الأربعاء، على الرغم من ارتدائه رباطًا كبيرًا على فخذه اليسرى.

وبفضل سجله الكامل في دور المجموعات، ضَمِن ألكاراز إنهاء المنافسات في صدارة مجموعته، ما سيمنحه مواجهة شيلتون، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأخرى، الذي يتدرَّب حاليًّا تحت إشراف خوان مارتين فيريرو، المدرب السابق لـ «كارليتوس».

أما البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى المربع الذهبي، فستكون من نصيب الفائز في آخر مباريات دور المجموعات، الجمعة، بين الأمريكي فرانسيس تيافو وميدفيديف.

وسيواجه المتأهل منهما الألماني ألكسندر زفيريف، المصنَّف الأول عالميًّا، الذي حقق بدوره ثلاثة انتصاراتٍ في ثلاث مبارياتٍ بدور المجموعات.