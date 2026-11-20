تغادر بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى أوزبكستان، الـ 03:00 من عصر السبت، استعدادًا لمواجهة نيفتشي فرغانة، الإثنين، ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

ويسبق المغادرة إجراء حصةٍ تدريبيةٍ، الـ 11:00 صباحًا، في مركز الماجدية الرياضية، سيُحدِّد خلالها الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق العاصمي، قائمة مباراة نيفتشي.

ويُنتظر أن تشهد القائمة عودة الهولندي كريسينسيو سامرفيل بعد إيقافه ثلاث مبارياتٍ بقرارٍ انضباطي من قِبل الاتحادي الآسيوي، فيما يفقد الفريق جهود الفرنسي سايمون بوابري، وسلطان مندش، ومحمد محزري بداعي الإصابة.

ويحتل الفريق الهلالي المركز الثاني في ترتيب مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا برصيد تسع نقاطٍ، بينما يأتي نيفتشي تاسعًا بأربع نقاطٍ قبل مباراتها على ملعب الاستقلال في مدينة فرغانة الأوزبكية.