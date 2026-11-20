يخشى الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن يتمتع ماوريسيو بوكيتينو الذي يقود مانشستر يونايتد بأفضلية عليه الأحد في مواجهتيهما ضمن الدوري الممتاز، لأنه لا يعرف الأسلوب التكتيكي الذي سيفضله الأرجنتيني مع ناديه الجديد.

وسيتولى بوكيتينو، المدرب السابق لمنتخب الولايات المتحدة قيادة يونايتد للمرة الأولى، خلفًا لمايكل كاريك الذي أقيل من منصبه بعد تراجع النتائج.

ولم يحصل المدرب السابق لتوتنام وتشيلسي وباريس سان جيرمان الفرنسي على وقت كاف للعمل مع لاعبي يونايتد منذ وصوله إلى مانشستر الأسبوع الجاري، تاركًا إيراولا في حيرة بشأن الطريقة التي سيدفع بها وبفريقه إلى ملعب «أنفيلد» الأحد لحساب الجولة الحادية عشرة.

وقال إيراولا في مؤتمر صحافي، الجمعة: «لقد واجهنا بعضنا البعض من قبل. بالطبع لديه الكثير من المباريات في الدوري التي يمكننا مشاهدتها، كما يمكننا مشاهدة مبارياته مع المنتخب الأمريكي، لكنهم لا يزالون يملكون هذه الأفضلية البسيطة».

وأضاف: «ليس لدينا مراجع كافية للتحضير لأن بإمكانهم اتباع أساليب مختلفة لا نعرفها فعليًا».

وتابع:«الجهاز الفني عمل معهم، لذلك سيصلون وهم مستعدون جيدًا. ليست لدينا المراجع التي نملكها عند مواجهة فرق أخرى».

وسيكون على إيراولا التكيف سريعًا أثناء المباراة، ولتعديل نهجه إذا فاجأه بوكيتينو بخططه التكتيكية.

وأضاف:«في كل مرة يأتي فيها مدرب جديد، يرغب اللاعبون في إثبات أنفسهم. يحدث ذلك في كل مكان. لكننا ركزنا أكثر على أنفسنا وعلى كيفية تحسين مستوانا».

ويحتل ليفربول الذي لم يحقق أي فوز على يونايتد على ملعبه منذ 2023، المركز الرابع، فيما يقبع غريمه التقليدي في منطقة الهبوط بعد أسوأ بداية له منذ 40 عامًا.

وعلق إيراولا :«بصراحة، لا توجد مباريات أكبر من هذه. أشعر بأنني محظوظ لوجودي هنا وممتن لكوني جزءًا من مثل هذه المواجهات.. علينا أن ندرك أهمية المباراة، وكذلك العناصر العديدة المحيطة بها، ومنها مدربهم الجديد».