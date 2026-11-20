انطلق المنتخب الإسباني لكرة القدم تحت 17 عامًا نحو لقبه الأول في كأس العالم باكتساحه الصين بخماسية نظيفة، الجمعة، لحساب مباريات المجموعة الثامنة.

كما سجلت طاجيكستان وبلجيكا ومالي انتصاراتها الأولى في ثاني أيام مونديال تحت 17 عامًا والذي يختتم في 13 ديسمبر بمشاركة 48 منتخبًا على ملاعب «إسباير زون» في قطر.

وفي المباراة الأولى سيطر وصيف بطل العالم أربع مرات على المباراة تمامًا، لكنه انتظر حتى الدقيقة 40 ليترجم أفضليته عن طريق بيسكير من ركلة جزاء، قبل أن يختتم الشوط الأول بهدف ثانٍ من توقيع إبريما تونكارا «45+2».

وواصلت إسبانيا سيطرتها في الجزء الثاني من المباراة بثلاثة أهدف أخرى بواسطة أوين ميرا «74» و«80»، وتروخيلانو «85».

وظن وان شيانج أنه سجل هدفًًا شرفيًا للصين في وقت متأخر من المباراة، لكن الحارس دييجو بيكيراس أنقذ مرماه ببراعة ليضمن لإسبانيا شباكًا نظيفة.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة السادسة تغلبت طاجيكستان على كوبا 5ـ3. وسيطر المنتخب الأسيوي على الحصة الأولى لكنه تلقى هدفًا مفاجئًا من يوجاني جونزاليز قبيل الاستراحة «44».

إلا أن طاجيكستان استعادت تركيزها، وتقدمت بأربعة أهداف بتوقيع كوميلجيون شاريبوف «48» وبارفيز بوبونازاروف «57»، بالإضافة إلى هدفين من أسادبيك ماختوموف «61» و«64»

لكن كوبا لم تستسلم واستغل جونزاليز خطأً في دفاع طاجيكستان وسدد الكرة في الشباك «67» ثم أرسل يانكارلوس إجليسياس رأسية متقنة في الزاوية البعيدة ليقلص الفارق إلى هدف واحد «70»، قبل أن يسجل البديل بيخشتي رادجابزود هدفًا «76» ليحسم المباراة لصالح منتخب المدرب إيجور سوروف.

وفي المجموعة السابعة تجاوزت بلجيكا عقبة صعبة لتستهل مشوارها في البطولة بالفوز على فيتنام 3ـ2.

بدأت فيتنام المباراة بقوة وافتتحت التسجيل في الدقيقة الرابعة، حيث سدد لي سي كرة رائعة بالكعب من ركلة ركنية في الزاوية العليا اليسرى للمرمى.

بعد الهدف سيطرت بلجيكا على المباراة وسجلت هدفين بواسطة تينوس مورثامر من كرة قوية بقدمه اليمنى «39»، قبل أن يُضيف كيان أتشهبار الثاني من تمريرة عرضية من زاندر ديركس «42».

وفي الشوط الثاني وسع أنتوني فيليبس الفارق إلى ثلاثة بهدف من انطلاقة متقنة «60». لكن فيتنام قلصت الفارق وعادت إلى أجواء المباراة من ركلة ركنية مباشرة من قدم تشو نجوك. إلا أن بلجيكا حافظت على تقدمها حتى نهاية المباراة.

ولحساب المجموعة نفسها ساهمت ثنائية هاليدو مايجا في فوز مالي على نيوزيلندا 3ـ0.

افتتح مايجا التسجيل بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء «11» انتهى عليه الشوط الأول. ثم أضاف الثاني بعد ارتداد الكرة من أحد المدافعين «50»، ليضع المنتخب الإفريقي في موقع السيطرة الكاملة. واختتم ماكان ساكو أداءً ماليًا مهيمنًا بتسجيله الثالث «54».