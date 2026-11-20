قدَّم البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، باكورة مساهماته على مستوى صناعة الأهداف، مُهدِيًا زميله ومواطنه كريستيانو رونالدو، رأس الحربة، فرصةً هزَّ منها شباك الأهلي، الجمعة، في مؤجلة تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وضغط كوستا على الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط الأهلي، وقطع منه الكرة لتصل إلى رونالدو الذي سددها مباشرة داخل شباك السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الجدّاوي، في الدقيقة 14 من المباراة.

وللمرة الأولى يصنع البرتغالي هدفًا مع النصر الذي انضم إليه عبر نافذة الانتقالات الصيفية الماضية.

واقتصرت المساهمات التهديفية للاعب الوسط منذ قدومه إلى النصر على التسجيل، قبل تقديم تمريرته الحاسمة الأولى بقميص «الأصفر» أمام الأهلي.

وسبق لكوستا التسجيل أمام الفتح والتعاون والدرعية، وجاءت جميع هذه الأهداف في بطولة الدوري.