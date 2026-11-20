أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ركلة جزاء سادسة مع «الأصفر»، من أصل 38 نفّذها وسجَّل 32 منها بنسبة نجاحٍ بلغت 84.2 في المئة.

وأضاع قائد «الأصفر» جزائية في الدقيقة 18 من «الكلاسيكو» ضد الأهلي، مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» في جدة.

جاء ذلك بعد دقائق معدودة من افتتاحه أهداف القمة المؤجلة من تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وللمرة الأولى، يهدر «الدون» جزائية في القمم التقليدية للكرة السعودية، التي تشمل أيضًا الهلال والاتحاد.

رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، يقود الهجوم النصراوي منذ يناير 2023، وهو المنفذ الأول لجزائيات الفريق.

وتُظهِر إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني، تنفيذه 38 ركلة جزاء نصراوية، أحرز أهدافًا من 32، وأهدر 6، بنسبة إخفاق بلغت 15.7 في المئة.

وضاعت الخمس السابقة أمام التعاون، ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، والخليج والفتح والفيحاء ونيوم، في دوري روشن.

وآخرُ أربعِ جزائياتٍ أهدرها النجم الكبير، الذي اعتزل دوليًا هذا الشهر، كانت مع الفريق الأصفر.

في المقابل، هزّ «الدون» من علامة الجزاء شباك الأهلي مرتين، والاتحاد مرتين، والهلال مرة واحدة.