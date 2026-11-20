أكد الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم ان لاعبيه لا يشغلون بالهم بالجدل الدائر حول قضية المخالفات المالية التي تلاحق النادي، وأن تركيزهم ينصبّ على وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية واستعادة نغمة الانتصارات.

وكان سيتي استهل مشواره في الدوري الممتاز بصورة مثالية، محققًا الفوز في مبارياته السبع الأولى، قبل أن يتلقى ثلاث هزائم متتالية، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق ست نقاط عن المتصدر أرسنال.

ولا يزال النادي، المتوّج بلقب الدوري الممتاز عشر مرات، ينتظر صدور القرار النهائي بشأن العقوبات المحتملة على خلفية إدانته بارتكاب أكثر من 100 مخالفة للوائح المالية الخاصة بالدوري الممتاز. وفي المقابل، يواصل سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات، بعدما استأنف الحكم الصادر بحقه.

لكن ماريسكا استبعد أن تكون هذه القضية قد أثّرت على الحالة الذهنية للاعبيه، وذلك قبل مواجهة فولهام، السبت، على ملعب الاتحاد.

وقال: «لا أعتقد أن اللاعبين يفكرون كثيرا في هذه المسألة. وإذا أردنا ربط الضجيج المحيط بالنادي بالهزائم، فعلينا أن نتذكر مباراة أستون فيلا، حيث أتيحت لنا فرص عديدة للتسجيل، وكذلك مواجهة برايتون على ملعبنا، التي كان فيها حارس المرمى أفضل لاعب في المباراة».

وأضاف: :«أما في مباراة نوتنغهام فوريست التي خسرناها 1-3، فقد سنحت لإرلينغ هالاند فرصة إدراك التعادل 2-2. لذلك، لا أعتقد أن اللاعبين منشغلون بهذا الضجيج».

وأقرّ ماريسكا بضرورة تحسين أداء فريقه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن سيتي لم يكن يقدم مستويات مثالية حتى خلال فترة انتصاراته.

وأوضح:«بشكل عام، نحن نسيطر على مجريات اللعب في معظم الأوقات. لكن هناك لحظات نفقد فيها السيطرة، وعندها يتعين علينا فهم الأسباب والعمل على معالجة الأخطاء وتقديم أداء أفضل".

وأشار المدرب السابق لتشلسي الذي تولى قيادة سيتي خلفًا للإسباني بيب جوارديولا، إلى أن الفترة التي قضاها مع الفريق لا تزال قصيرة، مؤكدا أن مشروعه مع النادي يقوم على رؤية طويلة الأمد.

وشرح :«ربما ننسى قليلا الفترة التي قضيناها معا. فنحن لم نعمل معا لفترة طويلة، ولهذا أستطيع أن أرى بوضوح أن العمل الذي نقوم به يوميا بدأ يؤتي ثماره».

وتابع: «هذا أمر إيجابي ويمنحني شعورًا رائعًا. كما أن العمل الذي نقوم به يساعد اللاعبين على تطوير مستواهم، ويساهم في جعل الفريق أكثر قوة وتماسكا. بالنسبة إليّ، نحن لا نزال في بداية مشروع طويل الأمد».

ويستمد سيتي بعض التفاؤل من سجله اللافت أمام فولهام، إذ حقق الفوز في آخر 20 مواجهة بين الفريقين في مختلف المسابقات.

وعلّق ماريسكا على هذا الرقم :«لم أكن أعلم أن سلسلة الانتصارات بلغت 20 مباراة، وآمل أن نرفعها إلى 21. إنها سلسلة طويلة، ونتمنى أن نواصل تحقيق الانتصارات أمامهم غدًا».