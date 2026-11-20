استغل البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، هدفه أمام النصر، الجمعة، في مؤجلة تاسع جولات دوري روشن السعودي، لتصفية حساب قديم مع النادي العاصمي، بعدما أشار إلى ركبته أثناء الاحتفال، استحضارًا للجدل المصاحب لإصابته خلال الكلاسيكو السابق.

وتعود جذور القصة إلى مباراة الفريقين في 29 أبريل الماضي، ضمن الجولة الـ 30 من نسخة الدوري السابقة، عندما تعرض جالينو لإصابة في الركبة إثر اصطدام مع مواطنه بينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر. وسقط اللاعب متألمًا قبل أن يغادر الملعب وسط مخاوف بشأن طبيعة الإصابة ومدة غيابه.

وبعد يومين، نشر حساب النصر عبر «إنستجرام» مقطعًا للحظة إصابة لاعب الأهلي، وأرفقه بعبارة «ارفع الصوت وعش معنا اللحظة»، وهو ما عدّه جالينو سخرية من آلامه وردة فعله أثناء الإصابة.

ورد الجناح البرازيلي حينها بإعادة نشر المقطع، متسائلًا عن دوافع بث مشهد يوثق إصابته، وما إذا كان ذلك مصدر سعادة للنادي، كما نشر صورة لهدف سابق في مرمى النصر، وعلّق عليها: «أتفهم غضبكم بالطبع.. أعتذر».

وفور تسجيل هدفه خلال المباراة المؤجلة احتفل جالينو بالإشارة إلى الركبة، في رد جديد على النصر.