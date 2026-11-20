حسم فريق الأهلي الأول لكرة القدم الكلاسيكو المؤجل من تاسع جولات دوري روشن السعودي أمام النصر بنتيجة 3ـ1 في جدة، الجمعة، مسجّلًا أكبر انتصار على منافسه العاصمي ضمن البطولة منذ 8 أعوام.

وعلى الرغم من تلقي الأهلي هدفًا نصراويًا في البداية، استطاع قلب الطاولة وإحراز ثلاثية منحته الانتصار على حامل اللقب.

وتقدّم النصر بهدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، في الدقيقة 14 مستغلًا تمريرة من مواطنه سامو كوستا، لاعب الوسط.

وسنحت للنصر فرصة توسيع الفارق وتعقيد مهمة الأهلي عندما حصل على ركلة جزاء انبرى رونالدو إلى تنفيذها في الدقيقة 18.

وسدّد «الدون» الركلة في القائم الأيمن لمرمى السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، الذي ارتمى يسارًا، ثم ارتدّت الكرة إلى داخل الملعب ولم يستطع النصراويون إيداعها الشباك في المتابعة.

ومنح ذلك الإهدار الفريق المضيف دفعة معنوية تجسدت في إحرازه هدف التعادل مع بداية الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو «45+1».

وفي الشوط الثاني، حافظ الأهلي على الصورة التي أنهى بها الأول، وضغط على ضيوفه لتسجيل الهدف الثاني. ونجح الفريق في مسعاه عبر ركلة جزاء نفذها المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 71.

وقبل إفاقة النصر، عزّز الأهلي تفوقه سريعًا بهدف ثالث أحرزه المدافع البرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقة 75، ولم تتغير بعده النتيجة.

وللمرة الأولى يتغلب الأهلي على النصر بفارق أكثر من هدف ضمن بطولة الدوري منذ فوزه 2ـ0 في 3 نوفمبر 2018.

وكرر الفريق الجدّاوي الانتصار 3ـ1 على «الأصفر» للمرة الثانية في دوري المحترفين، بعدما فاز أمامه بهذه النتيجة في 5 يناير 2012.

ورفع عدد انتصاراته على منافسه في دوري المحترفين إلى 11، مقابل 13 هزيمة، و11 تعادلًا.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات في الدوري بعد الهزيمة أمام الشباب 1ـ6 خلال الجولة الـ 12، وزاد رصيده إلى 24 نقطة وارتقى من المركز السادس إلى الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد النصر، الذي تلقى هزيمته الثانية، عند 28 نقطة واستمر ثالثًا بالتساوي مع القادسية الثاني، وبفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر الذي تتبقى له مباراة.