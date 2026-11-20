تعرَّض فريق النصر الأول لكرة القدم، للمرة الثانية في دوري المحترفين السعودي، إلى الخسارة من الأهلي بعد تقدُّمه في النتيجة.

وأسفر «كلاسيكو» الفريقين، مساء الجمعة في جدة، عن فوز صاحب الأرض 3-1، في القمّة المؤجلة من تاسع جولات دوري روشن.

وتقدّم الضيف بهدفٍ أحرزه، في الدقيقة 14، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وقبل صافرة ختام الشوط الأول، تعادل بطل آسيا عبر الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو.

وخلال الشوط الثاني، أضاف المهاجم الإنجليزي إيفان توني والمدافع البرازيلي روجير إيبانيز هدفين أهلاويين، عند الدقيقتين 71 و75، على الترتيب.

بذلك، حقق الفريق الغربيّ فوزه الـ 11 على النصر ضمن منافسات دوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008 ويحمل اسمه الحالي منذ 2022.

وللمرة الثانية فقط في هذه المباريات، يفتتح «الأصفر» أهداف "الكلاسيكو" ويتلقّى الخسارة. وتعود الأولى إلى22 مارس 2015، عندما تواجه الفريقان لحساب الجولة الـ 20 من دوري 14- 2015.

وتقدم النصراويون يومَها بهدفين، أحرزهما محمد السهلاوي، لكنهم خسِروا 3-4، إثر تألّق السوري عمر السومة، الهداف التاريخي للمسابقة، وإحرازه 3 أهداف «هاتريك» لصالح الأهلي. وأضاف أسامة هوساوي هدفًا أهلاويًا، فيما سجّل السهلاوي الثالث، مكملًا «الهاتريك» الذي لم يمنع الخسارة.