رأى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن لاعبيه كانوا يستحقون الفوز على الأهلي، الجمعة في جدة.

وبعد الخسارة 1-3 من صاحب الأرض، صرّح بوستيكوجلو: «لا توجد مباراة سهلة، أداؤنا كان مميّزًا أمام فريق جيد جدًا، وما قدمناه كنا نستحق به الانتصار».

وعن غياب النجم السنغالي ساديو ماني، قال: «لا يوجد شيء أهم من الأمر الذي لديه، لديه ابن ويستحق الإجازة، وعلى الصعيد الشخصي هو من أفضل الأشخاص في هذا العالم».

وأشار الأسترالي إلى ارتفاع درجة الحرارة في جدة، وذكر أن اللعِب خارج الأرض دفع فريقه إلى التراجع. وأضاف: «عندما تلعب خارج أرضك وتخلق هذه الفرص فهذا أمرٌ جيد، غدًا سنحصل على راحة، ثم نواصل العمل».

ولفت المدرّب إلى قوة الأهلي، وقال: «بالعوامل التي حدثت اليوم، لو واجهنا فريقًا آخر لكنّا قادرين على الفوز»، متمنيًا أن يقدم لاعبوه في المباريات المقبلة المستوى ذاته الذي ظهروا به خلال الشوط الأول من «الكلاسيكو».

ورُزِقَ ماني مولوده الثاني قبل المباراة بعدّة ساعات، وأذِن له الجهاز الفني بالغياب عن المباراة المؤجلة من تاسع جولات دوري روشن السعودي.