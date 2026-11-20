جدَّد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حضوره التهديفي أمام النصر، بعدما هز شباكه، الجمعة، في المواجهة المؤجلة من تاسع جولات روشن السعودي، رافعًا رصيده إلى 4 أهداف في خامس مواجهة له أمام «الأصفر» ضمن منافسات البطولة.

وسجّل توني الهدف الثاني من ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها الأهلي 3ـ1.

وقبل الكلاسيكو المؤجل، خاض المهاجم الإنجليزي أربع مباريات أمام النصر في الدوري، وسجل 3 أهداف.

ووفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت»، أصبح النصر سادس أكثر فريق سعودي سجَّل أمامه في الدوري بعد الخليج والرياض والفتح «6 أهداف»، والهلال والقادسية «5 أهداف».

وإضافة إلى النصر، سجّل اللاعب 4 أهداف في الدوري أمام كل من الخلود وضمك والاتفاق والفيحاء.