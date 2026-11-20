يفقد فريق القادسية الأول لكرة القدم جهود الجناح الغاني كريستوفر بونسو باه نحو شهرين بداعي الاصابة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية للدولي الغاني، الخميس، إصابته في عضلة الفخذ يحتاج على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لفترة لا تقل عن شهرين.

وتعرض بونسو باه «21 عامًا» للإصابة خلال مواجهة الغرافة القطري في 2 نوفمبر الجاري التي كسبها فريقه بخماسية نظيفة ضمن رابع جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وطبقًا لمدة الغياب المقدرة بشهرين، فإن الغاني بونسو باه لن يكون متاحًا للمشاركة مع فريقه أمام شباب الإهلي والشمال القطري في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك كأس السوبر السعودي الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل، إضافة إلى أربع جولات في دوري روشن السعودي أمام الفيحاء والنصر والفتح والحزم، وكذلك مباريات الدوري في يناير المقبل أمام الخليج والشباب في الدوري، فضلًا عن مواجهة نيوم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل الإصابة، ارتدى بونسو باه قميص القادسية خلال 17 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع ثمانية حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويحتل الفريق القدساوي المركز الثاني في جدول دوري روشن برصيد 28 نقطة متاخرًا بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة مع الرياض من الجولة التاسعة، كما يحتل المركز الخامس في مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين خلال أربع جولات.

شرح:

الغاني كريستوفر بونسو باه لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم (أرشيفية)