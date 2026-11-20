أفلت البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من بطاقة حمراء مستحقة أمام النصر، بحسب المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي.

وانتهت مباراة الفريقين، الجمعة في جدة، بفوز صاحب الأرض 3-1، في الكلاسيكو المؤجل من تاسع جولات دوري روشن السعودي.

واتفق ريشة، الحكم الدولي المعتزل، مع الأرجنتيني فاكوندو تيو، حكم الساحة، في احتسابه ركلتي جزاء، بواقع واحدة لكل طرف، وإلغائه هدفًا أهلاويًا. لكنه اختلف معه بشدة في منح جالينو بطاقة صفراء فقط عند الدقيقة 61 بعد تدخل قوي على عبد الله الحمدان، مهاجم النصر. وشرح قائلًا: «اللاعب البرازيلي كان يجب طرده مباشرةً، لأنه تدخل بأسفل الحذاء، مستخدمًا القوة المفرطة، على ساق الحمدان ومن دون تنافس على الكرة».

وأبدى المصري استغرابه من قرار الحكم، وأضاف: «اكتفى بإشهار بطاقة صفراء لجالينو، ومنح الحمدان بطاقة صفراء مستحقة بسبب تدخل، قبلها بثوانٍ، على روجير إيبانيز، ولو أطلق تيو صافرته بعد الخطأ الأول لتجنّب جالينو ارتكاب الخطأ الثاني».

وصادق المحلل التحكيمي على صحة ركلتي الجزاء المحتسبتين، الأولى للفريق الضيف في الشوط الأول بعد عرقلة سعيد باعطية، ظهير الأهلي، لعواد أمان، ظهير النصر، والثاني لصاحب الأرض في الشوط الثاني، نتيجة عرقلة عبد الله الحمدان للتركي مريح ديميرال، المدافع الأهلاوي.

وأوضح: «الإعاقتان واضحتان، والحكم احتسب الأولى مباشرةً، لقربه من اللعبة، فيما غرفة تقنية الفيديو إلى الثانية، فعاين الحالة على الشاشة متخذًا القرار الصحيح».

وتدخلت غرفة الـ VAR في الشوط الأول، لتنبيه تيو إلى مراجعة هدفٍ أهلاوي أحرزه ديميرال. وعلّق المحلل: «الهدف غير صحيح، وحسنًا فعل الحكم بمراجعة قراره، لأن زياد الجهني، لاعب الأهلي، تعمد اعتراض طريق بينتو ماتيوس، حارس النصر، وأعاق حركته ومنعه من الوصول إلى الكرة، في تصرّف غير قانوني عطّل المنافس دون وجه حق».

واستحسن ريشة أداء حكم الساحة في المجمل، وإن أخذ عليه إبقاء جالينو في الملعب عقب تدخّله على ساق الحمدان، عادًّا ذلك خطأ واضحًا.