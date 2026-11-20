اعترف الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بمساندة الحظ للاعبيه أمام النصر، الجمعة، في مؤجَّلة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بعد إضاعة المنافس ركلةَ جزاءٍ، وفرصًا عدة، مثنيًا في الوقت ذاته على الأداء الرائع الذي قدَّموه خلال المباراة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء، الذي انتهى أهلاويًّا بنتيجة 3ـ1، قال بوسيتش: «اللاعبون قدَّموا أداءً رائعًا، مع مؤازرةٍ مبهرةٍ من الجماهير الحاضرة».

وأضاف: «بالعودة إلى بداية المباراة، ارتكبنا أخطاءً كثيرةً، وكانت نقطة التحول إهدارُ ركلة الجزاء، ثم سجلنا هدفًا أُلغي، والقرار موضع شكٍّ بالنسبة لي، قبل أن تعيدنا تسديدة جالينو الرائعة إلى أجواء المباراة. وفي الشوط الثاني، استبسل ميندي وإيبانيز وبقية اللاعبين للحفاظ على مرمانا».

وأوضح المدرب في ردٍّ منه حول سر اختلاف الصورة عن المباراة السابقة في الدوري، التي شهدت خسارة الفريق 1ـ6 أمام الشباب: «كل مباراةٍ لها ظروفها الخاصة، وأحرص على تحليل كلٍّ منها بصورةٍ مستقلةٍ، فالمباريات تختلف من واحدةٍ إلى أخرى»، وتابع: «عندما تخوض مباراةً بحارس مرمى مطرودٍ، تختلف الظروف عن مواجهة اليوم، وعلينا الاستمتاع باللحظة، والاحتفال بالفوز على النصر».

وتطرَّق مدرب الأهلي إلى أهمية الاستمرارية، قائلًا: «أصعب ما في كرة القدم هو الحفاظ على المستوى نفسه، وكل فريقٍ في العالم يقدم أداءً أفضل على ملعبه وبين جماهيره. مع ذلك، حققنا نتائج جيدة خارج أرضنا، من بينها الفوز على الفتح بعد خمسة أعوامٍ من غياب الانتصارات عليه».

وعن سير المباراة، أوضح: «حالفنا الحظ اليوم، لكن يجب ألا نغفل جودة حارسنا ميندي، الذي أنقذ الفريق في أكثر من مناسبةٍ»، فيما تناول سبب إبعاد الأوكراني أرتيم بوندارينكو قائلًا: «بالنسبة إلى أرتيم، نحن نختار دائمًا اللاعبين الأكثر جاهزيةً، ولا نعاني حاليًّا من إصاباتٍ سوى صالح أبو الشامات».

واختتم حديثه بالتطرق إلى أسلوب اللعب: «نفضِّل بناء اللعب من الخلف، لكنَّ المنافسين يركزون على الضغط العالي، لذا اضطررنا إلى تغيير أسلوبنا في الوقت الجاري».

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات في الدوري بعد الهزيمة أمام الشباب ضمن الجولة الـ 12، وزاد رصيده إلى 24 نقطةً، وارتقى من المركز السادس إلى الرابع.