تعهد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بالعمل على «بناء شيء مميز» مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكر القدم، الذي يمرّ بفترة صعبة في الدوري الممتاز وبات أحد الثلاثة المهددين بالهبوط.

وكان بوكيتينو ترك منصبه مدربًا للمنتخب الأمريكي من أجل تولي قيادة يونايتد وإعادته إلى الواجهة، وذلك عقب إقالة مايكل كاريك الأسبوع الماضي، بعدما تركه في المركز الـ 18 برصيد ثماني نقاط بعد 10 جولات مع فوز وحيد، مقارنة بفترة ناجحة تولى فيها المهمة بصورة مؤقتة الموسم الماضي وأنهاه بالمركز الثالث.

ويستهل المدرب الأرجنتيني الذي سبق له قيادة توتنام وتشيلسي الإنجليزيين، مهمته الجديدة باختبار بالغ الصعوبة، عندما يحلّ ضيفًا على غريمه التقليدي ليفربول، الأحد.

وبدا بوكيتينو متفائلًا خلال مؤتمره الصحافي الأول، مفضّلًا التركيز على المستقبل بدلًا من توجيه الانتقادات إلى لاعبي الفريق الذين لم يقدموا المستويات المنتظرة.

وقال المدرب، الذي وقّع عقدًا يمتد لعامين ونصف العام: «لسنا هنا لإدانة ما حدث. نحن هنا لبناء شيء ما مع لاعبينا ومع النادي، والعمل على تقديم الأداء المطلوب وتحقيق الانتصارات».

ورغم التراجع الكبير في نتائج يونايتد خلال الأعوام الـ13 التي أعقبت اعتزال مدربه أليكس فيرجسون، شدد بوكيتينو على أن تدريب النادي لا يزال فرصة استثنائية يصعب التفريط بها.

وقال المدرب، البالغ 54 عامًا، والمتوّج بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان 2022: «لا يمكنك رفض نادٍ بحجم مانشستر يونايتد. لا يمكنك أن تقول لا. فمن الصعب أن تجد ناديًا آخر يضاهيه من حيث الحجم والمكانة».

ورغم الوضع الصعب، أعرب بوكيتينو عن ثقته بامتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين الموهوبين، مؤكدًا أن مهمته الأساسية تتمثل في استخراج أفضل ما لديهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لإظهار قدراتهم، لأن هناك بالفعل عناصر موهوبة في التشكيلة. وهذا هو تركيزهم الأساسي.

وأكد بوكيتينو أن البرتغالي برونو فرنانديش سيحتفظ بشارة قيادة الفريق، رغم الغموض الذي يحيط بمستقبله مع النادي.

وكان فرنانديش أثار تساؤلات بشأن مستقبله بعدما انتقد أساليب كاريك التكتيكية، عقب الخسارة الثقيلة أمام كومو الإيطالي 4-1 في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، قبل أن يُستبعد من المباراة التالية.

وينتهي عقد لاعب الوسط ، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز الموسم الماضي، في يونيو المقبل، مع امتلاك يونايتد خيار تمديده عامًا إضافيًا.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: «برونو هو قائد الفريق، وأعتقد أنه لاعب مهم جدًا بالنسبة إلينا. لكن جميع اللاعبين، من الأعلى إلى الأسفل، يجب أن يشعروا بأنهم عناصر مهمة داخل المجموعة».

من جهته، أعرب عمر برادة الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، الذي يتعرض لانتقادات كبيرة، عن ثقته بقدرة بوكيتينو على إطلاق مرحلة جديدة من التعافي، رغم إقراره بأن قرار إقالة كاريك كان «صعبًا للغاية».

وقال برادة لشبكة «سكاي سبورتس»: «بوكيتينو يمتلك شغفًا كبيرًا وطاقة هائلة، وقد لمسنا ذلك بالفعل خلال اليومين اللذين قضاهما معنا».