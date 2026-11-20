أعلنت رابطة محترفي كرة المضرب ATP الجمعة أن اللاعبين المشاركين في بطولاتها سيتقاسمون اعتبارًا من 2028 أكثر من 350 مليون دولار، تشمل الجوائز المالية وحصصًا من أرباح البطولات والمكافآت.

وقالت الرابطة في بيان الجمعة إن توقعاتها تشير إلى أن اللاعبين المصنفين ضمن المئة الأوائل عالميًا سيحصلون على ما لا يقل عن 1.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 39 بالمئة مقارنة بـ2025.

أما المصنفون ضمن أول 175 مركزًا فسيحصلون على ما لا يقل عن 450 ألفًا «بزيادة 47 بالمئة»، بينما سينال المصنفون ضمن أول 250 مركزًا على ما لا يقل عن 250 ألفًا، بزيادة تقارب الثلثين.

وأضافت الرابطة :«عند احتساب الجوائز المالية للبطولات الأربع الكبرى، من المتوقع أن يتجاوز الإجمالي نصف مليار دولار» ويتضمن هذا المبلغ صندوق مكافآت ارتفعت قيمته إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 55 مليونًا دولار، وسيتم تخصيصه لأفضل 30 لاعبًا في العالم قبل انطلاق دورات الأساتذة «الماسترز» للألف نقطة، وهي الفئة الأعلى في بطولات الرابطة.

وأوضحت الرابطة أن مركز المصنف الأول عالميًا، الذي يشغله حاليًا الألماني ألكسندر زفيريف، سيكون «مؤهلًا للحصول على مليوني دولار عن كل بطولة».

وقال أندريا جاودينزي رئيس الرابطة إن الهدف من صندوق المكافآت هو توجيه هذه القيمة إلى اللاعبين الذين يبلغون فعليًا الأدوار المتقدمة من المنافسات، أي نصف النهائي والنهائي.

وأضاف للصحافيين خلال مؤتمر عُقد على هامش البطولة الختامية في تورينو :«الإسباني كارلوس ألكاراس، والإيطالي يانيك سينر، والألماني ألكسندر زفيريف، هم أفضل أربعة لاعبين، ويبذلون جهدًا إضافيًا ويقضون أيامًا أكثر في هذه البطولات».

كما أعلنت الرابطة تخصيص 25 مليونًا لمكافأة جديدة تُمنح في نهاية الموسم للاعبين الذين ينهون العام ضمن أول 250 مركزا في التصنيف العالمي.

وتابع جاودينزي :«نخطط لمنح كل لاعب 100 ألف بالتساوي، وهو مبلغ سيكون مهمًا بالنسبة للاعب المصنف بين المركزين 100 و250 عندما يتلقى شيكا بتلك القيمة في نهاية العام».

وأعلنت الرابطة كذلك إصلاحات في الروزنامة ونظام التصنيف اعتبارًا من عام 2028. ويسمح النظام الحالي للاعبين باستبدال ثلاثة من نتائجهم الضعيفة في دورات «الماسترز» للألف نقطة بنتائج أفضل يحققونها في دورات الفئتين الأدنى «500 و250 نقطة» .

وسيتم إلغاء هذا الخيار بهدف منع اللاعبين الذين يخرجون مبكرًا من البطولات الكبرى من التسجيل في اللحظة الأخيرة بدورات أصغر، وهي ممارسة تزيد من الضغط الناتج عن روزنامة مزدحمة بالمنافسات تمتد من يناير إلىنوفمبر.

وأشارت الرابطة إلى أن روزنامة 2028، والتي يُفترض أن تشهد خفض عدد دورات فئة الـ 250 نقطة من 28 دورة، ستُنشر مطلع العام المقبل.