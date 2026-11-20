* تناقلت وسائل إعلام في العالم وفاة فرس نهر يعيش في حديقة سينسيناتي الأمريكية، الحكاية تبدأ عندما طارت قبعة سائح بفعل الهواء ووقعت داخل السور الذي يعيش فيه فرس النهر الذي ابتلعها. هنا بدأت الحكاية، فقد حاول الأطباء البيطريون إنقاذه طيلة أيام، لكن فرس النهر مات إثر ابتلاعه القبعة. الحكاية تبدو عادية تحدث في أي مكان، ومع البشر أيضًا عندما يتناولون شيئًا لا يناسبهم، لكن ما لفت نظري هو تأثير الإعلام على العقول، وكيف سلط الإعلام على أمر وجعل منه قصة يتابعها الملايين. مع أن العشرات من أفراس النهر يموتون كل يوم في العالم لأسباب مختلفة، لكن حكاية لم تروَ عنهم. كذلك البشر، كم من حكايات تستحق أن تروى لأنها ملهمة أو إنسانية لكن لا أحد يعلم عنها، لأن لا ضوء سُلط عليها؟ الإعلام يستطيع أن يجعل من الحبة قبة، ومن القبة حبة!

* في كرة القدم ظلم أشبه بما يحدث في الحياة، فالمهاجم عندما يسجل هدفًا تحفظ له السجلات الهدف في أرشيفها، اليوم نعرف من هم هدافو البطولات السابقة، لأن أسماءهم مكتوبة، لكننا لا نعرف أسماء من صنع لهم تلك الأهداف! في الحياة هناك أسماء ناجحة، لكننا لا نعرف الأسماء التي وقفت خلفها، وربما ضحت بالكثير من أجلها. اليوم كلما رأيت ناجحًا يتحدث عن فضل الآخرين عليه قلت في نفسي: كفو.. والله إنك تستاهل نجاحك.

* المقهى بالنسبة لي هو المقاعد المريحة، وألا يكون صاخبًا، هكذا أختار المقهى الجديد إذا كنت بعيدًا عن المقهى الذي اعتدت عليه. بالأمس دخلت مقهى جديدًا فيه مواصفات ما ذكرت، طلبت قهوة وجلست ساعة، وتفاجأت أن الحساب يعادل 40 ريالًا على كوب قهوة، دفعت المبلغ لكن سألت الموظفة عن السعر المرتفع فأجابت: لأنها قهوة مختصة. لست خبيرًا وربما يكون محصول القهوة متميزًا وإعدادها يحتاج إلى عمليات كيميائية لا أعرفها، لكن القهوة التي ندفع لها 16 و18 ريالًا غير مختصة؟ غادرت وأنا أتخيل حبة قهوة تعرف عن نفسها على أنها مختصة، وحبة أخرى هناك تقول: لا والله أنا مو مختصة!. مع كامل محبتي للمختصين فعلًا في القهوة وعالمهم الذي أحترمه.