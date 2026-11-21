غادر الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، مصابًا في الكاحل بعد مرور 20 دقيقةً فقط على انطلاق المواجهة أمام كولن، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الألماني.

وتعرَّض كين، المتوَّج بالكرة الذهبية، لتدخُّلٍ من الخلف داخل منطقة الجزاء من أحد مدافعي كولن في الدقيقة 15، لكنَّ الحكم رفض احتساب ركلة جزاءٍ لصالحه عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR». وحاول اللاعب مواصلة اللعب على الرغم من معاناته الواضحة من العرج، لكنَّ الجهاز الفني قرَّر استبداله بعد وقتٍ قصيرٍ.

ويعاني الإنجليزي «33 عامًا» من تاريخٍ حافلٍ مع الإصابات في الكاحل، لكنَّه لم يغب سوى عن عددٍ محدودٍ من المباريات منذ انتقاله إلى بايرن عام 2023 قادمًا من توتنام.

ويأتي احتمال غياب قائد «الأسود الثلاثة» في توقيتٍ صعبٍ بالنسبة إلى بايرن الذي يعاني من أزمة إصاباتٍ، لا سيما في الخط الأمامي.

وغاب عن الفريق خلال الفترة الأخيرة كلٌّ من جمال موسيالا، والكولومبي لويس دياز، والمغربي إسماعيل صيباري، وسيرج جنابري، والكندي ألفونسو ديفيز، إضافةً إلى القائد مانويل نوير.

في المقابل، عاد المدرب البلجيكي فينسنت كومباني إلى مقاعد البدلاء، الجمعة، بعد غيابه لمدة شهرٍ بسبب إصابته بتهيُّجٍ في السحايا.

ويُعدُّ بايرن الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يتعرَّض لأي خسارةٍ في مختلف المسابقات الموسم الجاري، لكنَّه كان متأخرًا 0ـ1 أمام كولن، صاحب المركز الـ 15، لحظة خروج كين مصابًا، قبل أن يفرض ناثانييل براون التعادل «37».