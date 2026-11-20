لعب المنتخب السعودي خلال التوقف الدولي الماضي مواجهتين قويتين أمام منتخب كوريا الجنوبية ثم أمام منتخب أوزبكستان، وشهدنا خلالها مستوى فنيًا عاليًا، والتنافسية أيضًا بين المنتخبات الثلاث التي لعبت في هذا التوقف الدولي.

‏هذا الشكل من المباريات الذي يجمع الطابع الودي والطابع التنافسي هو الشكل المتوقع أن يحدث بعد 2030 عندما تبدأ بطولة دوري الأمم الآسيوية التي ستجمع المنتخبات الأقوى في قارة آسيا في تصنيف واحد لتلعب مباريات ودية ذات معنى كما يحدث في قارة أوروبا خلال السنوات الماضية في حل جذري لمشكلة المباريات الودية التي لا تعني شيء للمنتخبات.

هذا الأمر إيجابي بالنسبة للمنتخب السعودي لكي يلعب مباريات أكثر قوة، ويلعب مباريات أكثر حدة وتنافسية أمام منتخبات تنافسه في القارة على المقاعد المباشرة لنهائيات كأس العالم بالإضافة إلى التنافس للفوز بكأس أمم آسيا، فلعب مباريات بهذا الشكل ذات معنى أفضل بكثير من لعب مباريات ودية أمام المنتخبات الأقل تنافسية بدون أي معنى.

‏هذه التجربة التي حدثت خلال الأسبوع الماضي قد تكون شكل من الأشكال التي ستحدث مستقبلاً مع المنتخب السعودي والمنتخبات الموجودة في قارة آسيا، وهذا أمر إيجابي بالنسبة للقارة وأعتقد أن القارات تأخرت كثيرًا في تطبيق ذلك.

عند مشاهدة بعض المباراة الودية التي تنتهي بعدد أهداف كبير دون تنافس حقيقي واختبارات داخل الملعب هي بدون فائدة حقيقية على عكس بعض المباريات التي شاهدناها خلال الأسبوع الماضي والتي جمعت منتخبات آسيوية قوية لعبت فيما بينها، وأدى ذلك إلى ظهور مباريات بجودة عالية وهذا الأهم بالنسبة للمنتخبات.