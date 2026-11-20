يختلف المحللون في تقدير نسبة المدرب من معادلة النجاح، فمنهم من يراها لا تتجاوز نسبة بسيطة مع المدرب المغمور الذي لا يؤثر كثيرًا في نتائج الفريق، وهناك من يمنح المدرب نسبة كبيرة مع المبدعين المتفردين مثل أعظم مدرب بالتاريخ «فيرجسون»، أو الأكثر إبداعًا «جوارديولا»، ليبقى السؤال: كيف تختار مدرب الفريق المثالي بين «الأفضل والأنسب»؟.

لا صوت يعلو على صوت المنتخب، ولذلك كثر الحديث عن بقاء المدرب أو رحيله، رغم فوزه بكأس الخليج الذي غاب عن منتخبنا ربع قرن من الزمان، إلا أن طموح كثير من الجماهير يتخطى هذا اللقب بحثًا عن اسم عالمي من كبار المدربين، فمنتخبنا يستحق أكبر الأسماء الذين يحملون التاريخ الناصع، وبالتأكيد أن «دونيس» ليس الأفضل ولكنه «الأنسب».

«مانشستر يونايتد» يمر بمرحلة حرجة تصح فيها مقولة: «ارحموا عزيز قوم ذلّ»، فبعد فترة «فيرجسون» الذهبية، دخل الفريق في نفق مظلم مع عدد كبير من المدربين، حتى وصل لشبح الهبوط فبحث عن طوق النجاة في المدرب «بوتشينيو» الذي لم يحقق نجاحًا كبيرًا في محطاته التدريبية السابقة، ولكنه يتمتع بأسلوب تدريبي مميز يجعل الجماهير تأمل بأنه «الأنسب».

«الهلال» متصدر الدوري يملك أفضل تشكيلة دون شك، ولكن هل لديه المدرب الأفضل؟ رأي الغالبية من المتابعين أن «إنزاجي» ليس المدرب المناسب لشخصية «الزعيم»، فرغم الصدارة إلا أن الجماهير تضع أيديها على قلوبها كل مباراة مهما اختلف المنافسون، ويخشى كثير منهم خروج الفريق بموسم صفري لأنهم على قناعة بأن مدربهم العالمي ليس بالضرورة «الأنسب».



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يصعب تحديد المدرب الأفضل، ولكن الأصعب هو معرفة المدرب الأنسب لكل فريق، خصوصًا إذا كان الفريق يمتلك هوية واضحة، فمثلًا يستحيل أن ينجح مدرب مع «ريال مدريد» إلا إذا كان يجيد التحولات السريعة واللعب الرجولي، ولينجح مع «برشلونة» فعليه أن يجيد أسلوب التيكا تاكا والاستحواذ، هذان فريقان كبيران لن ينجح معهما المدرب الأفضل بالعالم ولكنهما يبحثان عن الأنسب، وعلى منصات اختيار المدربين نلتقي.